Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπών οικοδομικών υλικών, που διαπράχθηκαν κατά τον τρέχοντα μήνα στην επαρχία Λεμεσού, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ακόμη ενός προσώπου.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 45 ετών, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί 45χρονος, ο οποίος τελεί υπό επταήμερη κράτηση.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.