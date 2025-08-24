Υπό κράτηση στις Κεντρικές Φυλακές βρίσκεται ο 48χρονος ο οποίος κατηγορείται για το φόνο του 80χρόνου πατέρα του Γιώργου Χατζηγεωργίου που διαπράχθηκε στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου. Θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 21 Οκτωβρίου.

Ο 48χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ομολογήσει τη διάπραξη του εγκλήματος, αμέσως μετά τη διάπραξη του, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Την περασμένη Τετάρτη ο 48χρονος επανασυνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου τέθηκε υπό διήμερη κράτηση, ως ύποπτος για φόνο εκ προμελέτης. Με την εκπνοή του διατάγματος κράτησης του οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της πόλης όπου παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 21 Οκτωβρίου, 2025.

Ο 48χρονος φέρεται να είχε μαχαιρώσει τον πατέρα του μέχρι θανάτου στο διαμέρισμα ιδιόκτητης πολυκατοικίας όπου διέμεναν. Στη συνέχεια ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στην περιοχή όπου διαπράχθηκε ο φόνος και τον συνέλαβαν. Μαζί τους διέμενε η σύζυγος και μητέρα του δράστη.