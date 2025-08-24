Με τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύεται η πυροπροστασία στον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, μετά τη συμφωνία που υπογράφηκε για την εγκατάσταση και διαχείριση του συστήματος Firwatch AI σε δεκαπέντε σημεία - σταθμούς ανίχνευσης σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος υπέγραψε σχετική συμφωνία με τον William Demetriou, Διευθυντή της εταιρείας Kernel Consultants Ltd. Πρόκειται για συνεργασία η οποία παρέχεται χωρίς οικονομικό κόστος για τον Δήμο, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας της εταιρείας».

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας «επιλέχθηκε ως πιλοτικός συνεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη του συστήματος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας ως έναν από τους πρώτους που συμμετέχουν ενεργά σε μια καινοτόμο προσπάθεια που έχει στόχο να προσφέρει ισχυρή προστασία από τις πυρκαγιές στην Κύπρο και διεθνώς, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών».

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας «ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο της εταιρείας Firwatch AI για την προσφορά τους προς τον Δήμο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους συνεργασίες αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των πολιτών».

Ο κ. Νικολέττος σημείωσε ακόμα ότι «η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία της πυροπροστασίας συνιστά ένα αποφασιστικό βήμα προς τη θωράκιση του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας απέναντι τις πυρκαγιές».