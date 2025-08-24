Για το Κέντρο Μελετών Γρηγόρης Αυξεντίου και για όλο τον όπου γης Ελληνισμό, η ιστορία έχει γραφτεί, δηλώνει σε ανακοίνωση το Κέντρο, αναφερόμενο στην «προσπάθεια κάποιων να μειώσουν τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου και το μεγαλείο της θυσίας του».

Προσθέτοντας ότι στη σύγχρονη εποχή ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, ακόμη και αυτές των αποικιοκρατών, το Κέντρο παραθέτει το απόσπασμα: "Τι ησυχία ... Μ' όλο που ακούγεται η έλευση της φωτιάς... Δεν είναι ώρα για πίσω..." από τον "Αποχαιρετισμό" του Γιάννη Ρίτσου, συμπληρώνοντας ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί περαιτέρω.