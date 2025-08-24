Σήμερα, η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια.

Την Δευτέρα,την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που την Τρίτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη και μή αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση:



Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4 και στα νότια παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ, ενώ αργότερα στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά, στα βόρεια και τοπικά στα νότια παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που την Τρίτη αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση μέχρι την Τρίτη και μή αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.