10 σοβαρές επιθέσεις κατά χειριστών κινητών καμερών, μαρτυρούν τα στοιχεία της Αστυνομίας μέσα σε διάστημα λιγότερο από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου, «δυστυχώς τελευταία είναι σε έξαρση οι επιθέσεις και η αναίτια προσπάθεια να παρεμποδιστεί το έργο των κινητών καμερών, κυρίως από νεαρά άτομα λόγω και των διακοπών».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα "ΠΟΛΙΤΗΣ" δύο από τα περιστατικά αφορούσαν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, αφού οι χειριστές δέχθηκαν πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο και τραυματίστηκαν.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι «ετοιμάζεται κάποιο νομοσχέδιο από πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών που μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι στο παράπτωμα του καταστροφής κάμερας ή της επίθεσης στους ανθρώπους που χειρίζονται την κάμερα, όμως θα είναι πιο αυστηρές ποινές και θα είναι πιο αποτρεπτικές».

Το Τμήμα Τροχαίας καλεί τους πολίτες να βοηθούν στον περιορισμό του φαινομένου και να μην επικροτούν τέτοιες ενέργειες. «Το να προκαλούμε ζημιά δεν πετυχαίνουμε κάτι αντιθέτως προκαλεί οικονομικό κόστος που το επιβαρύνονται οι πολίτες».

Στο μεταξύ ο διάλογος συνεχίζεται για τις διαμαρτυρίες πολιτών και βουλευτών ότι το Τμήμα Τροχαία «παίζει κρυφτό» και παγιδεύει οδηγούς στους δρόμους.

Πρόταση νόμου κατέθεσε στις 26 Ιουνίου ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκος Γεωργίου, που θα υποχρεώνει την αστυνομία να δημοσιεύει καθημερινά και εκ των προτέρων τις περιοχές όπου θα λειτουργούν κάμερες ασφαλείας. «Όχι τα συγκεκριμένα σημεία, ούτε τις ώρες αλλά ονομαστική αναφορά δρόμων λεωφόρων, αυτοκινητόδρομων ή γεωγραφικών περιοχών».

Η πρόταση νόμου, όμως, δεν υποστηρίζεται απ’ όλους.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε στο ΣΙΓΜΑ ότι ο συγκεκριμένος δρόμος θα ενθαρρύνει την παραβίαση του κώδικα οδικής Κυκλοφορίας. Διευκρίνισε, ωστόσο πως ο χώρος που θα τοποθετηθούν οι κάμερες χρήζει σοβαρής βελτίωσης. «Καλύτερος έλεγχος από την αστυνομία είναι το πού στήνονται, πώς στήνονται οι κάμερες και αποφυγή της δημοσιοποίησης διότι με τη δημοσιοποίηση, επαναλαμβάνω, στην ουσία δεν χρειάζεται πλέον να έχεις κινητές κάμερες, αφού θα ξέρει ο ένας ότι σε αυτό το σημείο, αυτή την ώρα, η κάμερα, ενώ σε όλους τους άλλους δίπλα δρόμους και τις άλλες ώρες δεν υπάρχει οτιδήποτε».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μόνη απάντηση στα παράπονα πολιτικών και πολιτών όσον αφορά τις κινητές κάμερες είναι η τήρηση απ’ όλους του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.