Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανακοίνωση αναφέρει ότι σήμερα Σάββατο 23/08/2025 και ώρα 13:20 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην κοίτη του ποταμού Τρέμιθθου, πλησίον παλιού σκυβαλλότοπου της κοινότητας Κλαυδιάς, της Επαρχίας Λάρνακας.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 13:50, αφού έκαψε έκταση τριών (3) δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση, καλάμια και μικρό αριθμό δέντρων ευκαλύπτου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, 6 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 4 άτομα της Πολιτικής Άμυνας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.