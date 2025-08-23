Το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται, με κυρίως αίθριο καιρό τις επόμενες ημέρες, ωστόσο τοπικές νεφώσεις δεν αποκλείεται να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ορεινά.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ψηλές, φτάνοντας αύριο τους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, ενώ σταδιακά μικρές μεταβολές αναμένονται από τη Δευτέρα.

Η κίτρινη προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ η ώρα 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τις 5:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη αλλά και χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά τοπικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και στα δυτικά μέχρι βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια, όμως σταδιακά θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.