Εκδήλωση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/08/2025, στη Λάρνακα, από την ομάδα «FREE FREE PALESTINE».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των διοργανωτών, η εκδήλωση θα αρχίσει στις 7.00 το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Ευρώπης, στη λεωφόρο Αθηνών, στη Λάρνακα. Μετά τη συγκέντρωση και τις ομιλίες, θα ακολουθήσει πορεία των συμμετεχόντων κατά μήκος της λεωφόρου Αθηνών και θα καταλήξει στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου.

Η εκδήλωση, αναμένεται να διαρκέσει περίπου ενάμιση ώρα.

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων στο κοινό και την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης.

Στο πλαίσιο των μέτρων αστυνόμευσης, η λεωφόρος Αθηνών, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση γύρω στις 5.00 το απόγευμα της Κυριακής, για να δοθεί στην κυκλοφορία με τη λήξη της εκδήλωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.