Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του OMAR HALLAΚ, 17 ετών, από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από τις 16 Φεβρουαρίου 2025, από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.73μ. περίπου, μέτριας σωματικής διάπλασης, με καφέ κοντά μαλλιά.

Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μαύρες αθλητικές φόρμες και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.