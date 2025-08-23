Αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα και συγκεκριμένα 57 κούτες τσιγάρα και ποσότητα καπνού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων είχε στην κατοχή του άνδρας 58 ετών, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου, γύρω στις 8.00 το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου, ανέκοψαν για έλεγχο, αυτοκίνητο που ο 58χρονος, σε περιοχή στην επαρχία Αμμοχώστου».

Σε έρευνα που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν «στο όχημα 57 κούτες με τσιγάρα, ακόμη τρία κουτιά με τσιγάρα και ποσότητα καπνού, συνολικού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα».

Ο 58χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων, όπου λειτουργοί του Τμήματος του εξέδωσαν ειδοποίηση πληρωμή χρηματικού προστίμου.

Ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Μπήκε για να κλέψει και πιάστηκε μέσα στο κατάστημα-Σύλληψη 19χρονου