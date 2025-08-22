Για κίνδυνο τραυματισμού προειδοποιεί το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, από την πτώση κλαδιών στον αιωνόβιο δρυ της Λάνειας και απευθύνει έκκληση στο κοινό να αποφεύγει να πλησιάζει.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα πληροφορεί το κοινό ότι «πρέπει να αποφεύγει να πλησιάζει το δέντρο "Μνημείο της Φύσης" Δρυς, στη Λάνεια, λόγω της σημερινής πτώσης κλάδων και λόγω της ύπαρξης μεγάλου κίνδυνου τραυματισμού από πιθανή πτώση περισσότερων κλάδων».

Διαβάστε επίσης: Καμίνι και αύριο η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Πότε τίθεται σε ισχύ

Δείτε φωτογραφία: