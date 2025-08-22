Στη σύλληψη 18χρονου, προχώρησε χθες η Αστυνομία, σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων και απόπειρας φόνου εναντίον φρουρού ασφαλείας, η οποία διαπράχθηκε στις 14/08/2025, σε εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων, στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τη μέρα διάπραξης των αδικημάτων και κατόπιν συντονισμού αρμόδιων υπηρεσιών και τμημάτων αλλά και αξιολόγησης πληροφοριών και μαρτυριών, εξασφαλίστηκε από το ΤΑΕ Λάρνακας, δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 18χρονου.

Στη βάση των πιο πάνω και μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών της Αστυνομικής Διεύθυνση Λεμεσού, Πάφου και Υπηρεσίας Διαχείρισης και Αξιολόγησης Πληροφοριών, εντοπίστηκε ο 18χρονος να οδηγεί κλοπιμαίο όχημα στη Πάφο. Μόλις αυτός αντιλήφθηκε την παρουσία της Αστυνομίας, προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο και αρχικά συγκρούστηκε με υπηρεσιακό όχημα, ενώ στην συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα όπου και ακινητοποιήθηκε. Από έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 18χρονου, μικρές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Αυτός, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο έκδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο οκτώ ημέρων.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, συνεχίζει τις εξετάσεις.