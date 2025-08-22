Μετά από αρκετές ώρες ο Μενέλαος Σταυρινίδης εντοπίστηκε και διασώθηκε χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Πολιτικής Άμυνας.
Σύμφωνα με ανάρτηση, ο Σταυρινίδης βρέθηκε από ομάδα διάσωσης σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς υπέστη δάγκωμα φιδιού και θερμοπληξία.
Η Πολιτική Άμυνα απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αθλούνται ή κινούνται στη φύση, ειδικά σε περιοχές με πυκνή βλάστηση. Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δηλητηριωδών φιδιών, εκ των οποίων ένα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Ο Μενέλαος Σταυρινίδης ανευρέθηκε και διασώθηκε χάρη στην Πολιτική Άμυνα.— Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας Κύπρου - ΓΕΔΠΑ (@CivilDefenceCy) August 22, 2025
