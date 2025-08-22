Στο Ισραήλ με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης το 4χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το 4χρονο παιδάκι νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην Λευκωσία.

Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Ισραήλ με αεροδιακομιδή.

Σημειώνεται ότι το αγοράκι, το οποίο εντοπίστηκε από λουόμενη νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στο βυθό πισίνας ξενοδοχείου, ανασύρθηκε άμεσα από την ίδια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ και ακολούθως στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Πηγή: ΚΥΠΕ