Δεν θα επαναλειτουργήσει το υποστατικό στον Υψωνα, στο οποίο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και επικίνδυνες εκρήξεις εύφλεκτων υλικών, επειδή παραβίασε τους όρους λειτουργίας, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου.

Επισήμανε οτι το υποστατικό είχε άδεια λειτουργιας ως αποθήκη χαρτικών και αλουμινίνου και δεν γνώριζε κανένας οτι σε αυτό υπήρχαν εμπορευματοκιβώτια με γκαζάκια.

Σε ολες περιπτώσεις ανέφερε ο κύριος Γεωργίου, γίνεται κάθε χρόνο επιθεώρηση υποστατικών για ανανέωσης της αδειας λειτουργίας.

Ωστόσο τόνισε οτι, για αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, οι υπηρεσίες του Δήμου μαζί με τις αρμοδιες κρατικές υπηρεσιες θα διενεργήσουν το επόμενο διάστημα ελέγχους σε υποστατικά που γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές και οσοι παρανομούν θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Είπε επίσης οτι οι ζημιές που προκλήθηκαν απο την πυρκαγιά και τις εκρήξεις στα σπίτια που γειτνιάζουν με το υποστατικό δεν είναι μεγάλες, ωστόσο αυτές θα καταγραφούν σήμερα απο κλιμάκιο του Δημου και θα εξετασθεί το ενδεχόμενο παροχής βοήθειας.

Πηγή: ΡΙΚ