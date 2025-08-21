Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για "μη αντίληψη της πραγματικότητας" εκ μέρους του Τμήματος Δασών σε ό,τι αφορά τον Ακάμα.

Οι οργανώσεις Terra Cypria, BirdLife Cyprus, Cyprus Wildlife Society και η Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών, σε κοινή τους ανακοίνωση, και αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, όπου "δηλώνει «πλήρως ικανοποιημένο και δικαιωμένο από τις επαναξιολογήσεις για τα έργα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα»" κάνουν λόγο για παραβίαση εκ μέρους του Τμήματος Δασών, "πλειάδας νομικά δεσμευτικών και ουσιωδών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης τόσο του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα όσο και της Φάσης Α’ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου".

Αναφέρουν ότι "όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, πλην του Τμήματος Δασών, περιλαμβανομένων τόσο των συναρμόδιων αρχών (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας), όσο και των περιβαλλοντικών οργανώσεων (Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, Terra Cypria και BirdLife Cyprus) έχουν αναγνωρίσει τις παραβάσεις των όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης".

Παράλληλα, προσθέτουν, "τα λάθη του Τμήματος Δασών και τις παραβάσεις όρων έχουν αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων, το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εν τέλει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε δύο σχετικές αποφάσεις στις 20/12/2023 και 19/03/2024".

Το Terra Cypria, το BirdLife Cyprus, το Cyprus Wildlife Society και η Πρωτοβουλία για την Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλούν την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να πάψει να "ανέχεται την απαράδεκτη στάση του Τμήματος Δασών".

Καταλήγοντας, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Υπουργό "να δημοσιοποιήσει άμεσα τα πορίσματα όλων των διοικητικών και πειθαρχικών ερευνών για την παράβαση πλειάδας νομικά δεσμευτικών και ουσιωδών όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης τόσο του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, όσο και της Φάσης Α’ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου".

Να τερματιστεί η ατιμωρησία για τον Ακάμα λέει η ΠΚΚ σε υπόμνημά της



Δεν μπορούν αυτοί που διαχειρίστηκαν τα έργα στον Ακάμα με καταστροφικές συνέπειες, να βρίσκονται και πάλι επικεφαλής παρακολούθησης των όρων της Έκθεσης Συμμόρφωσης για τη Φάση Α΄ του οδικού δικτύου του εθνικού δασικού πάρκου Ακάμα, αναφέρει η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κίνησης, σε δικό της υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη «ζητά να τερματιστεί η όποια ατιμωρησία όσων εμπλέκονται σε ενέργειες που είχαν ως συνέπεια τα συγκεκριμένα καταστροφικά έργα».

Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, καλεί την Κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «να διασφαλίσετε πλήρη διαφάνεια στα ζητήματα του Ακάμα και να τερματιστεί η όποια ατιμωρησία όσων ενέχονται στα καταστροφικά έργα της Α' φάσης».