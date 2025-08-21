Την υπογραφή συμβολαίου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου ανακοινώνουν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Υφυπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 υπογράφηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων το συμβόλαιο του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεμβρανών στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου». Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριος Ελευθερίου και εκ μέρους της εταιρείας L&S TECHNOMACHINE LTD, ο Διευθυντής της κ. Άκης Λουκά.

Οι εργασίες αφορούν την αφαίρεση των υφισταμένων μεμβρανών και επανατοποθέτηση νέων στα σκέπαστρα του Αρχαιολογικού Χώρου Κουρίου και στο Κέντρο Επισκεπτών για σκοπούς προστασίας τους από καιρικά φαινόμενα (υγρομόνωση και ηλιοπροστασία). Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αφαίρεση των υφισταμένων μεμβρανών της Οικίας Ευστολίου, του Κέντρου Επισκεπτών, της Οικίας Μονομάχων, της Οικίας Αχιλλέα, του εκδοτηρίου της Πύλης Αμαθούντος, του Εκδοτηρίου Απόλλωνα και των Λουτρών Απόλλωνα και ακολούθως η προμήθεια και τοποθέτηση νέων καλυπτικών μεμβρανών, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων, σφικτήρων και αντιανεμίων, καθώς και εργασιών συντήρησης. Οι εργασίες αφορούν επίσης τη διόρθωση/συμπλήρωση τόξων/κολώνων από συγκολλητή ξυλεία στα πιο πάνω στέγαστρα, καθώς και άλλων ξύλινων στοιχείων.

Το έργο κατακυρώθηκε κατόπιν διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε €1.294.500 συν Φ.Π.Α. Η έναρξη του έργου προγραμματίζεται περί τα τέλη Αυγούστου, με διάρκεια εκτέλεσης 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού για την συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων αλλά και την αναβάθμιση των υποδομών με στόχο την βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.