Σε έξαρση η λαθραία διακίνηση τσιγάρων από τα κατεχόμενα, με τις ενδείξεις να «φωτογραφίζουν» οργανωμένο κύκλωμα που φτάνει μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επί πληρωμή ταξιδιώτες και διακινητές ήρθαν αντιμέτωποι με το Τμήμα Τελωνείων.

Αίσθηση προκαλεί και η περίπτωση λαθρεπιβάτη από τα κατεχόμενα. Χθες βράδυ λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείου, εντόπισαν στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου καμουφλαρισμένο με κουβέρτες έναν 20χρονο Σουδανό, ο οποίος ήταν κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, που οδηγούσε 26χρονος Ιορδανός με κυπριακό διαβατήριο. Και οι δύο συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό εξαήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τελωνείου, οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 650% από το 2022 μέχρι το 2024. Και φέτος ειδικά παρατηρείται έξαρση και σύμφωνα με το Τελωνείο θα έχουμε ρεκόρ κατασχέσεων.

Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε οργανωμένο κύκλωμα που μεταφέρει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, καπνών και προϊόντων ατμίσματος, από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές και ακολούθως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο παρελθόν, τα άτομα που μετέφεραν λαθραία τα προϊόντα καπνού στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν Τουρκοκύπριοι και Βρεττανοί. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν και μεμονωμένες περιπτώσεις Ελληνοκυπρίων. Σήμερα, σύμφωνα με το Τελωνείο, είναι κυρίως Ευρωπαίοι από χώρες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία.

Δεν είναι σίγουρο αν είναι οι ίδιοι που προμηθεύονται από τα κατεχόμενα τα προϊόντα καπνού ή αν έρχονται στην Κύπρο για να κάνουν - σε εισαγωγικά - τη δουλειά, να μεταφέρουν δηλάδή τις βαλίτσες.

Τώρα, όσο αφορά στο λαθρεμπόριο τσιγάρων που γίνεται προς τις ελεύθερες περιοχές και εκεί αυξήθηκαν οι υποθέσεις. Τα άτομα αυτά σύμφωνα με το Τελωνείο είναι κυρίως Ελληνοκύπριοι.

Τα στοιχεία του Τελωνείου καταδεικνύουν πως διακινούνται και μικρές ποσότητες ναρκωτικών, για προσωπική χρήση. Σε ότι αφορά τα ναρκωτικά, ως σοβαρές σταχυολογούνται οι υποθέσεις παράνομης εισαγωγής από το εξωτερικό μέσω των αεροδρομίων, αλλά και μέσω ταχυδρομικών πακέτων.

Φέτος, ξεπεράσαμε τα 220 κιλά σε κάνναβη και είχαμε και μια περίπτωση με 8 κιλά κοκαΐνης.

Καθημερινό είναι φαινόμενο για τους λειτουργούς του Τελωνείου, η κατάσχεση ζωικών προϊόντων από άτομα που επιχειρούν να τα φέρουν από τα κατεχόμενα. Αφορούν γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως χαλλούμι.

Οτιδήποτε προέρχεται από ζώο, απαγορεύεται να περάσει από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, με βάση τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Ο μεγάλος όγκος των κατασχέσεων είναι μικρές ποσότητες για προσωπική χρήση.

Από την άλλη υπήρξαν και 4 άλλες πολύ σοβαρές περιπτώσεις εμπορίας, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση 64 κιλών κοτόπουλου, αλλά και ζωντανών αμνοεριφίων.