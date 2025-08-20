Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Mohamed Khalil Mohamed Aboushaisha, 35 ετών, από την Αίγυπτο. Εναντίον του, εκκρεμεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση τραυματισμού, πρόκλησης πραγματικής βλάβης, κοινής επίθεσης, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και μεταφοράς μαχαιριού εκτός οικίας. Τα εν λόγω αδικήματα διαπράχθηκαν στη Λευκωσία, μεταξύ των ημερομηνιών 15/03/2024 και 16/04/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.