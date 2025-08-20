Προγραμματισμό, έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών συστήνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών για την αγορά σχολικών ειδών, έρευνα του οποίου διαπιστώνει ότι παρατηρείται μεγάλο εύρος στις τιμές των προϊόντων.

Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε έρευνα και καταγραφή τιμών, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία, σε 10 σημεία πώλησης παγκύπρια και συμπεραίνει κάποιες αυξομειώσεις σε σύγκριση με τις τιμές του 2024.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΚΣΚ, το κόστος για μια σχολική τσάντα αρχίζει από €4.99 και μπορεί να φτάσει μέχρι και €209.95, ανάλογα με το μέγεθος, το σχέδιο, αλλά και το εμπορικό σήμα.

Το κόστος μιας σχολικής κασετίνας κυμαίνεται από €0.71 μέχρι €44,95, ενώ τα μολύβια, τα στυλό και οι μαρκαδόροι αρχίζουν από €0.19 και φτάνουν μέχρι €14.99.

Τα τετράδια των 50 και των 100 φύλλων, καθώς και τα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων μπορεί να κοστίσουν από €0.32 έως και €12.99, ενώ ένας φάκελος αρχειοθέτησης μπορεί να κοστίσει από €0.38 μέχρι €5.39.

Σε σχέση με τα σχολικά είδη ένδυσης, οι τιμές για τις σχολικές φανέλες και τα πουκάμισα, συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών, κυμαίνονται από €3.99 μέχρι και €48, για τα σχολικά παντελόνια από €11 μέχρι και €26, ενώ για τις σχολικές φούστες από €5 μέχρι €22.95.

Σε σχέση με πέρσι, στις σχολικές κασετίνες και τα τετράδια παρατηρήθηκε μια μείωση στις φθηνότερες τιμές ύψους 10% και 18% αντίστοιχα. Αντίθετα, στις σχολικές τσάντες, στους μαρκαδόρους, μολύβια, πέννες και στους φακέλους αρχειοθετησης παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση στις φθηνότερες τιμές ύψους 25%, 46% και 27% αντίστοιχα.

Στις ακριβότερες επιλογές, σε σχέση με πέρσι, οι σχολικές τσάντες, καθώς και οι μαρκαδόροι, μολύβια και πέννες δεν παρουσίασαν οποιαδήποτε αυξομείωση. Στις σχολικές κασετίνες και στους φακέλους αρχειοθέτησης παρατηρήθηκε μια μείωση στις ακριβότερες τιμές ύψους 12,5%και 9% αντίστοιχα και στα σχολικά τετράδια παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση στις ακριβότερες τιμές ύψους 30%.

Ο Σύνδεσμος ενημερώνει ότι κάποιες επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερη τιμή εάν η αγορά πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, πάρα με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Επίσης, σημειώνει ότι όλα τα στοιχεία της έρευνας λήφθηκαν από τα ίδια ακριβώς σημεία πώλησης στα οποία βασίστηκε και η αντίστοιχη έρευνα του Συνδέσμου για το έτος 2024.

"Η περίοδος αγοράς των σχολικών ειδών αποτελεί μια ευκαιρία εκπαίδευσης των παιδιών μας για το πώς να κινούνται στον λαβύρινθο της αγοράς αλλά και το πώς να αποφεύγουν τις παγίδες της διαφήμισης και της αχρείαστης κατανάλωσης. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται προγραμματισμός, έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών", επισημαίνει ο Σύνδεσμος στην ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, συμβουλεύει γονείς και παιδιά, κατά την αγορά των σχολικών ειδών, να καταρτίζουν κατάλογο με τα είδη που είναι απαραίτητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. "Οι γονείς καλούνται να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά χρειάζονται για το σχολείο και στο τι νομίζουν ότι χρειάζονται", σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Ακόμα, συστήνει την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για σκοπούς σύγκρισης τιμών και ελέγχου της ποιότητας των ειδών που πρόκειται να αγοραστούν. Κατά τον έλεγχο, ο Σύνδεσμος προτείνει να ελέγχεται αν το προϊόν είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού. Όπως σημειώνει, είναι βασικό για σκοπούς ασφάλειας της υγείας να αποτρέπονται τα παιδιά από την αγορά σχολικών ειδών που προσομοιάζουν με τρόφιμα ή και με άρωμα τροφίμων.

Ο Σύνδεσμος συμβουλεύει, ακόμη, η επιλογή της τσάντας να γίνεται με κριτήριο τη σωματική δύναμη του μαθητή, του βάρους και της κατασκευής.

Σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο κατάστημα, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να φροντίζουν να ενημερώνονται για την πολιτική επιστροφών, που ισχύει πριν πραγματοποιήσουν την αγορά και να θυμούνται ότι για αγορές από το κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές.

Τέλος, αναφέρει ότι τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι επίδειξης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μικρών μαθητών, όπως για παράδειγμα η πώληση σχολικών ειδών, που προσομοιάζουν με τρόφιμα και άρωμα τροφίμων, διαφορές των τιμών που αναφέρονται στο ράφι και των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής, παραπλανητικές προσφορές και μη αναγραφή της λιανικής τιμής πώλησης, ο Σύνδεσμος καλεί τους καταναλωτές να επικοινωνούν μαζί του στο 22516112 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με την Γραμμή του Καταναλωτή στο 1429.

Πηγή: ΚΥΠΕ