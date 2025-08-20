Πλήρως ικανοποιημένο και δικαιωμένο δηλώνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά την ολοκλήρωση των επαναξιολογήσεων για τα έργα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα και μετά από τη δημοσίευση της Έκθεσης της Περιβαλλοντικής Αρχής.

"Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά την αποστολή μας για τη διαχείριση και προστασία των Δασών του τόπου μας. Καλούμε όλους σε συστράτευση έτσι ώστε το Τμήμα Δασών, απερίσπαστο, να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του", αναφέρει σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ