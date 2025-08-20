Σε αυστηρές συστάσεις προς τους ενοίκους κυβερνητικών κατοικιών στο Τρόοδος αναφορικά με την απαγόρευση του ανάμματος φωτιάς σε μη αδειοδοτημένους χώρους προβαίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αριθμού κυβερνητικών κατοικιών στην περιοχή του κρατικού δάσους στο Τρόοδος.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε διευκρινιστική του ανακοίνωση αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, στις 17/8/2025, για το θέμα της πυροπροστασίας εξηγώντας ότι τα όσα γράφει η εφημερίδα «αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες παράδοσης/παραλαβής των κυβερνητικών κατοικιών στους δικαιούχους».

Αναφέρει ότι «το άναμμα φωτιάς απαγορεύεται αυστηρά σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τα κρατικά δάση, καθώς η περιοχή εμπίπτει στο Κρατικό Δάσος Τροόδους και το αρμόδιο Τμήμα για εφαρμογή/επιτήρηση του είναι το Τμήμα Δασών».

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, «ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των κατοικιών, στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, κατά την παράδοση των κλειδιών των κατοικιών προβαίνει σε αυστηρές συστάσεις προς τους ενοίκους αναφορικά με την απαγόρευση του ανάμματος φωτιάς σε μη αδειοδοτημένους χώρους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, «γίνονται συνεχείς έλεγχοι από συνεργείο του τμήματος το οποίο προβαίνει σε αποξήλωση και απομάκρυνση τυχόν πρόχειρων εστιών που εντοπίζονται».

Σημειώνεται, τέλος, ότι «για προληπτικούς σκοπούς, σε κάθε κατοικία υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός και πυροσβεστήρες νερού και διοξειδίου του άνθρακα».