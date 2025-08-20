Από την αρχική λίστα 81.000 ανακλήσεων για ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ, εξακολουθεί να εκκρεμεί η επιδιόρθωση ακόμα 33.000, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο ΚΥΠΕ το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Το ΤΟΜ διευκρίνισε ότι τα στοιχεία είναι ενημερωμένα μέχρι και την προηγούμενη βδομάδα, αφού λόγω των θερινών διακοπών αρκετές εταιρείες είναι κλειστές. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ανάμεσα στις 33.000 περιλαμβάνονται 5.000 οχήματα που είναι ακινητοποιημένα και άλλα 2.000 που είναι διαγραμμένα και συνεπώς ο αριθμός που εκκρεμεί για επιδιόρθωση μέχρι την προθεσμία που είχε δοθεί για αρχές Οκτωβρίου είναι μικρότερος.

Στο μεταξύ, έχουν ανακληθεί ακόμα περίπου 15.000 οχήματα για το ίδιο πρόβλημα, για τα οποία η ενημέρωση προέκυψε στην πορεία. Η προθεσμία υλοποίησης της επιδιόρθωσης για αυτά είναι οχτώ μήνες από τη μέρα που ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με το ΤΟΜ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης και για αυτά τα οχήματα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι προτεραιότητα δίνεται αφενός σε όσα οχήματα τυγχάνουν άμεσης ακινητοποίησης και αφετέρου σε όσα βρίσκονται στην αρχική λίστα, καθώς η προθεσμία για αυτά λήγει νωρίτερα.

Το ΤΟΜ ενημερώνεται τακτικά από τις εταιρείες για τον ρυθμό υλοποίησης των ανακλήσεων. Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, αρκετές εταιρείες αναφέρουν ότι έχουν διαθέσιμα ραντεβού και το ΤΟΜ καλεί όσους δεν ανταποκρίθηκαν ακόμα να το κάνουν.