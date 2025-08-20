Θεία λειτουργία θα τελεστεί την επόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα.

Σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι «δόθηκε άδεια για εκκλησιασμό την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα».

Η λειτουργία θα αρχίσει στις 07:30 και θα ολοκληρωθεί γύρω στις δέκα το πρωί, προϊσταμένου του πάτερ Νεκτάριου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον Κοινοτάρχη Αγίας Τριάδας Γιαννάκη Χατζηγιάννη στο τηλέφωνο 99403919.