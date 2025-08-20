Συνέχεια στις δράσεις για πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης, καθώς και της αδήλωτης εργασίας, έδωσαν η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με νέα συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, που διενήργησαν χθες στη Λάρνακα.

Η επιχείρηση ελέγχων διενεργήθηκε στις 9.30 το πρωί της Τρίτης, σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στην επαρχία Λάρνακας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνελήφθησαν εφτά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, που εντοπίστηκαν να εργάζονται παράνομα στην οικοδομή, χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή. Διαπιστώθηκε επίσης ότι, δύο από τα εφτά πρόσωπα βρίσκονται παράνομα στην Κύπρο.

Εναντίον των εφτά υπόπτων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ εναντίον των τριών εργοδοτών τους, διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης. Ο ένας από τους τρεις εργοδότες, εντοπίστηκε στην οικοδομή και συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, ενώ οι άλλοι δύο κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό.

Στη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, διαπίστωσαν παραβάσεις σχετικά με την Νομοθεσία για την αδήλωτη εργασία, για τις οποίες επέδωσαν οκτώ ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικού προστίμου, συνολικού ύψους 41,050 ευρώ.