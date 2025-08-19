Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς σε οχήματα στην περιοχή του ΣΟΠΑΖ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά μαίνεται σε εργοστάσιο και κατακαίει οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επιχειρούν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Γίνονται προσπάθειες για κατάσβεση και ταυτόχρονη προστασία γειτνιάζοντων υποστατικών.

Δείτε το βίντεο του Ανδρέα Παναγιώτου: