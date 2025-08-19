Viral στο Tik Tok έγινε ένα ρεπορτάζ από το μακρινό 1997, όπου πάνοπλοι αστυνομικοί τα έβαλαν με τρεις καρχαρίες, οι οποίοι υποτίθεται ότι εμφανίστηκαν σε παραλία της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την 1η Αυγούστου 1997, μόλις είκοσι μέτρα από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον Δημόσιο Κήπο της Λεμεσού, έκαναν την εμφάνισή τους τρεις καρχαρίες.

Οι λουόμενοι που τους είδαν πανικόβλητοι ειδοποίησαν την αστυνομία και τη λιμενική αρχή, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ προς τα ζώα, αναγκάζοντάς τα τελικά να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Δείτε το viral βίντεο: