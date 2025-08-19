Τη δοκιμαστική – πιλοτική επανατοποθέτηση κροκάλων (χαλικιών), που αφαιρέθηκαν από την παραλία του Φάρου των Περβολιών, προκειμένου να τερματιστεί η διάβρωση της παραλίας, εισηγείται το Τμήμα Περιβάλλοντος προς τα Δημόσια Εργα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Νεοκλής Αντωνίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, η πρακτική αφαίρεσης χαλικιών από παραλίες «πραγματοποιείτο για αρκετά χρόνια από την τοπική αρχή ώστε να αφαιρούνται οι κροκάλες για να φαίνεται αμμώδης η παραλία και να είναι πιο ελκυστική στους ντόπιους και στους τουρίστες. Οι κροκάλες αποτελούν ένα είδος φυσικής προστασίας ως προς τη διάβρωση της παραλίας, αποτελούσαν δηλαδή τον συνδετικό ιστό και όταν το κύμα πηγαινοερχόταν στην παραλία, την προστάτευαν από τη διάβρωση χωρίς να χάνεται άμμος».

Ωστόσο, συνέχισε, «όταν αφαιρεθούν οι κροκάλες η συγκεκριμένη προστασία της παραλίας χάνεται και με τον καιρό όταν το κύμα πηγαινοέρχεται, αφαιρείται άμμος και αυξάνεται η διάβρωση της παραλίας».

Η αρμόδια Αρχή για την προστασία των παραλιών, συνέχισε «είναι ο εκάστοτε Επαρχος σύμφωνα με τον Περί Προστασίας των Παραλιών Νόμο».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αντωνίου είπε πως για το συγκεκριμένο θέμα «πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Επαρχος Λάρνακας, το Τμήμα Δημοσίων Εργων και το Τμήμα Περιβάλλοντος. Στη συνάντηση λέχθηκε ότι αυτή η πρακτική πρέπει να τερματιστεί πάραυτα, ενώ ο Επαρχος δεσμεύτηκε πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσει η συγκεκριμένη πρακτική, κάτι που τελικά έγινε».

Ανέφερε επίσης πως «όλα αυτά τα χρόνια όσες κροκάλες αφαιρούνταν από την παραλία στοιβάζονταν στο πίσω μέρος της».

Το Τμήμα Δημοσίων Εργων, είπε ο κ. Αντωνίου «διαθέτει κλάδο Ακτομηχανικής και Ακτοπροστασίας και είναι το αρμόδιο τμήμα που ο ρόλος του είναι να προστατεύει τις ακτές της Κύπρου από τη διάβρωση, κατασκευάζοντας κυματοθραύστες και θωρακίζοντας τις παραλίες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Εργων τη δοκιμαστική επανατοποθέτηση στην παραλία των κροκάλων ως ένα μέτρο βασισμένο σε λύσεις της φύσης, προκειμένου να σταματήσει η διάβρωση αντί να γίνουν απευθείας έργα όπως η κατασκευή κυματοθραυστών στη θάλασσα».

Ζητήσαμε, πρόσθεσε, «από το Τμήμα Δημοσίων Εργων να εξετάσει τη συγκεκριμένη εισήγηση. Προς το παρόν το Τμήμα εξετάζει το αίτημα μας και δεν γνωρίζουμε κατά πόσον έλαβε κάποια απόφαση εάν τελικά θα το υλοποιήσει».

Σε άλλη ερώτηση ο Νεοκλής Αντωνίου απάντησε πως «για την όλη περιοχή έγινε μια Στρατηγική Μελέτη για αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου από το Κίτι μέχρι το αεροδρόμιο Λάρνακας, που καλύπτει και τη περιοχή του Φάρου των Περβολιών. Το Τμήμα Δημοσίων Εργων εισηγήθηκε τη λήψη σκληρών μέτρων με την κατασκευή ενός μεγάλου αριθμού κυματοθραυστών».

Επίσης «έγινε και μια μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία διεξάγεται όταν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές. Αυτή η Ειδική μελέτη έδειξε πως τα συγκεκριμένα έργα ενδεχομένως να επηρεάσουν τις προστατευμένες περιοχές, με αποτέλεσμα η γνωμάτευση να βγει αρνητική».Πρόσθεσε πως «έτσι οι συγκεκριμένοι κυματοθραύστες στο παραλιακό μέτωπο από το Κίτι μέχρι το αεροδρόμιο Λάρνακας δεν θα υλοποιηθούν, όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί και εισηγηθεί».

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ακόμα ότι «με την αρνητική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος όταν αυτή εκδοθεί, ενδεχομένως το Τμήμα Δημοσίων Εργων να σκεφτεί την επανατοποθέτηση των κροκάλων πίσω στην παραλία».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος κατέληξε ο Νεοκλής Αντωνίου «εισηγείται προς τον Επαρχο Λάρνακας να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία για τερματισμό της αφαίρεσης κροκάλων από την παραλία και όπου συνεχίζεται η τακτική αυτή, μπορεί να επιβάλει μέτρα. Ταυτόχρονα το Τμήμα μας, εισηγείται προς το Τμήμα Δημοσίων Εργων, τις λεγόμενες Nature Based Solution, δηλαδή λύσεις βασισμένες στη φύση, να τοποθετηθούν οι κροκάλες πίσω στην παραλία δοκιμαστικά, για να δούμε εάν θα γίνει ανάσχεση της διάβρωσης της παραλίας».