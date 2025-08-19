Έργο αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ με στόχο την εξάλειψη του υδροθείου και τη μείωση των δυσάρεστων οσμών στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης υλοποιεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), σημειώνοντας πως το έργο αποσκοπεί στην «ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων» και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρεται πως «κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η νέα Μονάδα Προετοιμασίας Διαλύματος Νιτρικού Ασβεστίου, η οποία εγκαταστάθηκε σε ανακαινισμένο υπόστεγο στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Η μονάδα τροφοδοτείται με στερεό νιτρικό ασβέστιο, το οποίο διαλύεται αυτόματα με ελεγχόμενη διαδικασία, δημιουργώντας ένα ομοιογενές διάλυμα έτοιμο προς χρήση».

Προστίθεται ότι «το διάλυμα θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή και θα διανέμεται στα αντλιοστάσια λυμάτων (J, W, B1, D1, K1, Z1 και μελλοντικά Y) μέσω νέου βυτιοφόρου οχήματος. Στα αντλιοστάσια έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες παρακολούθησης της συγκέντρωσης υδροθείου, οι οποίοι συνδέονται με τα συστήματα δοσομέτρησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η ποσότητα του νιτρικού ασβεστίου η οποία δοσομετρείται στα αντλιοσταστάσια θα προσαρμόζεται αυτόματα στις πραγματικές ανάγκες, διασφαλίζοντας την εξάλειψη του υδροθείου, την μείωση των δυσάρεστων οσμών και την αποφυγή υπερβολικής χρήσης χημικών, μειώνοντας το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, ο ΕΟΑ Λάρνακας «εισάγει μια καινοτόμο πρακτική στη διαχείριση του αποχετευτικού συστήματος, υιοθετώντας τεχνολογίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και προστατεύουν το περιβάλλον».

