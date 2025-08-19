Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Παλαιχωρίου και ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμιας ανταποκρίθηκαν για διάσωση ατόμου από χαράδρα στο δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, μετά από κλήση για βοήθεια της Αστυνομίας στις 11:28 π.μ.

Άτομο, το οποίο επέβαινε σε όχημα το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και ακινητοποιήθηκε σε χαράδρα βάθους 10μ. περίπου, αποπαγιδεύτηκε έχοντας τις αισθήσεις του από ομάδα διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με χρήση διασωστικής εξάρτυσης και αφού τοποθετήθηκε σε φορείο ακινητοποίησης, ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι συνθήκες πρόκλησης του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.