Το περιστατικό επίθεσης κατά λειτουργών που συνέβη χθες Δευτέρα στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας καταγγέλλει και η ΠΑΣΥΔΥ, ζητώντας τη λήψη μέτρων προστασίας των λειτουργών.

Με ανακοίνωση του το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ΠΑΣΥΔΥ καταδικάζει τη νέα επίθεση σε βάρος των εργαζομένων και δηλώνει αμέριστη συμπαράσταση στο προσωπικό του Γραφείου.

Όπως αναφέρει, το περιστατικό ξεκίνησε όταν άντρας εισέβαλε στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας προκαλώντας αναστάτωση και υλικές ζημιές στο χώρο και απαιτώντας από τους Λειτουργούς να του δώσουν χρήματα.

«Είναι ευτύχημα ότι δεν προκλήθηκε σωματική βλάβη στους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονταν στο γραφείο», προσθέτει.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται η ανησυχία της συντεχνίας για τα περιστατικά βίας που καταγράφουν αυξητική τάση, «τα οποία δικαιολογημένα προκαλούν αναστάτωση και ανησυχία στους εργαζόμενους. Δεν νοείται η σωματική ακεραιότητα ενός εργαζόμενου να απειλείται στο χώρο εργασίας».

«Μολονότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προστασίας και διασφάλισης των χώρων όπου στεγάζονται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, εντούτοις αυτά κρίνεται ότι πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω», σημειώνεται.

Η συντεχνία αναμένει από την Διεύθυνση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας «την περαιτέρω ενίσχυσή τους με προσωπικό και την εισαγωγή επιπλέον πρωτοκόλλων προστασίας των εργαζομένων».

Επίσης, προστίθεται, «αναμένουμε από την Διεύθυνση την θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου διαχείρισης βίαιων περιστατικών καθώς και περαιτέρω θωράκισης των χώρων υποδοχής στα κατά τόπους Γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Επισημαίνει ότι η εξασφάλιση κατάλληλων κτηριακών υποδομών θα διασφαλίσει αποτελεσματικότερα την ασφάλεια, τόσο του προσωπικού, όσο και των πολιτών οι οποίοι απευθύνονται για εξυπηρέτηση και σίγουρα θα συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης των όποιων επιθέσεων από πολίτες.

