Ετήσια αύξηση 6,9% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο ενώ συνολικά για τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου η αύξηση ανήλθε στο 10,4%, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν τον Ιούλιο 2025 σε 589.116 σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024.

Αντίστοιχα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129 σε σύγκριση με 2.203.704 την ίδια περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,4%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,2% (189.730) των συνολικών αφίξεων. Ακολούθησαν οι αφίξεις από το Ισραήλ με 13,0% (76.557), οι αφίξεις από την Πολωνία με 7,4% (43.713), οι αφίξεις από τη Γερμανία με 4,0% (23.694), οι αφίξεις από τη Σουηδία με 3,5% (20.455) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία με 2,9% (17.000).

Συμπληρώνεται ότι ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούλιο 2025 ήταν για ποσοστό 85,5% των επισκεπτών οι διακοπές, για 11,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούλιο 2024, ποσοστό 88,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 8,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,7% για επαγγελματικούς λόγους

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν στις 186.987 σε σύγκριση με 171.382 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,1%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούλιο 2025 ήταν η Ελλάδα με 36,8% (68.858), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,4% (17.518) και η Ιταλία με 5,9% (11.117).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούλιο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 75,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 14,8%, οι σπουδές ποσοστό 9,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.

