Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα νότια παροδικά ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, στα νότια θα είναι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σύντομα θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και ως το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί και στα προσήνεμα παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά, τις πρωινές ώρες θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

