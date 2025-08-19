Μειωμένη θα είναι σήμερα η παροχή νερού στην επαρχία Αμμοχώστου, δηλαδή σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου – Δερύνειας, λόγω βλάβης στη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, λόγω τεχνικής βλάβης που παρουσιάστηκε στην Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας, η παροχή νερού στην επαρχία Αμμοχώστου, θα είναι σημαντικά μειωμένη μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο Δήμος «καλεί όλους τους καταναλωτές σε όλα τα Δημοτικά του Διαμερίσματα να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα στη χρήση του νερού, αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια για τις βασικές ανάγκες όλων».

Σημειώνεται ότι «ο Δήμος Αγίας Νάπας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ενημερώνει το κοινό αμέσως μόλις υπάρξει εξέλιξη για την πλήρη αποκατάσταση της παροχής».

Εξάλλου ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας «καλεί τους καταναλωτές, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού».

Πηγή: ΚΥΠΕ