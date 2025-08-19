Σήμερα, η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, στα νότια θα καταστεί λίγο ταραγμένη ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.