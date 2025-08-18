Ο Τουρκοκύπριος επιχειρηματίας Ερμπίλ Αρκίν φέρεται να ζήτησε να ανοίξει για το κοινό η περιφραγμένη περιοχή του Βαρωσίου, όπου φέρεται ο ίδιος να έχει αγοράσει δύο ξενοδοχεία απευθείας από τους Ε/κ ιδιοκτήτες τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τ/κ ιστοσελίδας Ντετάι, «η κυβέρνηση της τδβκ εργάζεται για το θέμα αυτό. Εάν η περιοχή ανοίξει, αναμένεται ότι θα ληφθούν γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα για να επιτραπεί η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων».

Η Ντετάι υπενθυμίζει ότι «δημόσιες» περιοχές και κάποιες παραλίες στο Βαρώσι έχουν ανοίξει από το 2020 και μετά.

Πηγή: ΚΥΠΕ