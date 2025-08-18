Η γυναικοκτονία που διαπράχθηκε την Κυριακή στη Χλώρακα στην Πάφο και ο τραυματισμός του ανήλικου παιδιού του θύματος «αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία», αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου.

Η Επίτροπος σημειώνει ότι «η γυναικοκτονία αποτελεί την πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών και απορρέει από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαχρονικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με επιβλαβείς επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και την ευρύτερη κοινωνία».

Συνεχίζει λέγοντας ότι «συνιστά εγκληματική πράξη από πρόθεση, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο θύτης και καμία συνθήκη δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει».

Καταλήγοντας η Επίτροπος αναφέρει ότι «η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας κάθε γυναίκας αποτελεί ύψιστη υποχρέωση όλων μας και απαιτείται μηδενική ανοχή».

Πηγή: KYΠΕ