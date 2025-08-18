Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 53χρονου υπόπτου, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με υπόθεση γυναικοκτονίας που διαπράχθηκε την Κυριακή στη Χλώρακα, με θύμα την 34χρονη συμβία του και απόπειρας φόνου του 14χρονου γιου της. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 53χρονος παραδέχτηκε ότι κτύπησε την 34χρονη με μαχαίρι.

Η διαδικασία της προσωποκράτησης του 53χρονου έγινε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ερήμην του φερόμενου δράστη - που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - στην παρουσία του δικηγόρου του, Αλέξανδρου Αλεξάνδρου.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης, λοχία Ζωνάκη Γεωργίου, με γραπτή μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας που διέμεναν ο 53χρονος και η 34χρονη συμβία του την Κυριακή περί ώρα 17:20 – 17:30 ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα της άκουσε ένα νεαρό πρόσωπο να ουρλιάζει και να φωνάζει «βοήθεια η μάμα μου», σημειώνοντας πως οι φωνές προέρχονται από τον διάδρομο του διαμερίσματος της.

Όπως λέχθηκε, αφού άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της, η μάρτυρας είδε ένα αγόρι να κρατά με το χέρι του την αριστερή πλευρά του λαιμού του και να της λέει στα ελληνικά «βοήθεια η μάμα μου».

Ακολούθως ο νεαρός έτρεξε στο διαμέρισμα του οποίου η πόρτα ήταν ανοικτή και αφού η μάρτυρας τον ακολούθησε είδε τραυματισμένη γυναίκα, σε λίμνη αίματος, που προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά δεν μπορούσε, ενώ ανέπνεε με δυσκολία.

Ακολούθως η μάρτυρας κάλεσε από το κινητό τηλέφωνο του ανήλικου την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Καθώς ανέμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου ο ανήλικος είπε στην μάρτυρα ότι μαζί τους μένει και ο ύποπτος και ότι μπορεί να αυτοτραυματίστηκε. Σε κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα της τουαλέτας του διαμερίσματος και βγήκε από εκεί άντρας ηλικίας 50 περίπου ετών, με αίματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αργότερα ξαναμπήκε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα.

Όπως ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία από τον ανήλικο γιό του θύματος ότι μπήκε στο δωμάτιο αφού άκουσε τον ύποπτο και τη μητέρα του να φωνάζουν και είδε τον 53χρονο να καρφώνει το μαχαίρι στην μητέρα, ενώ ακολούθως μαχαίρωσε και τον ίδιο. Τότε αυτός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία.

Η Αστυνομία είπε ο κ. Γεωργίου ενόψει και των πιο πάνω εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 53χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι κτύπησε την συμβία του με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 53χρονος μεταφέρθηκε την Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του από το ΓΝ Πάφου. Ο 14χρονος που νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, πήρε σήμερα Δευτέρα εξιτήριο.

Το αυτοκίνητο του υπόπτου, σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, σφραγίστηκε και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Πάφου και αναμένεται να ερευνηθεί δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ο ύποπτος, όπως ανέφερε, αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή και τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από την σκηνή θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Ο δικηγόρος του 53χρονου, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα και στη διάρκεια προσωποκράτησης του πελάτη του. Η δικαστής του ΕΔΠ έκανε αποδεκτό το αίτημα της Αστυνομίας για 8ημερη κράτηση του υπόπτου λόγω και της μαρτυρίας που κατείχε.

Στο μεταξύ η νεκροτομή επί της σορού της 34χρονης αναμένεται να διενεργηθεί στις 14.30 στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Δρ Α. Παπέττα και Ο. Ορθοδόξου.

Πηγή: ΚΥΠΕ