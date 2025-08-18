Θα διαθέσει κενές θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα, μετά και την τελευταία κατανομή που γίνεται με βάση τη διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων, σε υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ως εκ τούτου, το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες, οι οποίοι/ες παρακάθησαν διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της φοίτησής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025 μέχρι και την Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025 στον σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/internationalexams.

Πηγή: ΚΥΠΕ