Στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων στο αεροδρόμιο Πάφου προχώρησε το Σάββατο το Τμήμα Τελωνείου. Για την υπόθεση συνελήφθη 34χρονη η οποία μετά την για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων, με καταβολή ποσού ύψους 2.700 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείου, το Σάββατο λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, επέλεξαν για έλεγχο τις αποσκευές 33χρονης επιβάτιδας, η οποία θα ταξίδευε από την Πάφο με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τον φυσικό έλεγχο των αποσκευών της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές της, εντοπίστηκαν 64 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Η επιβάτιδα συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €2.700 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ