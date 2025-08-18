Στην εναρμόνιση με το μηχανογραφημένο Σύστημα «Ευαγόρας», το οποίο εφαρμόζεται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλεται η καθυστέρηση έκδοσης αδειών λειτουργίας υποστατικών στον Δήμο Αγίας Νάπας, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή.

Σε ανακοίνωση του ο Δήμος αναφέρει ότι «έχοντας ως πρώτιστο μέλημα του την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Δημοτών του, αποτελεί τον πρώτο Δήμο παγκύπρια που εφαρμόζει στην ολότητα το νέο μηχανογραφημένο ενιαίο Σύστημα 'Ευαγόρας' σε όλα τα Δημοτικά του Διαμερίσματα. Είναι ακόμα ο πρώτος Δήμος παγκύπρια που προχωρεί στην έκδοση όλων των σχετικών Αδειών μέσω του νέου πρωτοποριακού αυτού Συστήματος».

Σημειώνεται πως «με βάση το εν λόγω μηχανογραφημένο σύστημα, ο Δήμος Αγίας Νάπας ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην έκδοση όλων των συγκεκριμένων Αδειών εντός των επόμενων ημερών, εάν και εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες από τον Νόμο προϋποθέσεις, και οι αιτητές έχουν προσκομίσει / υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για το κάθε υποστατικό».

Στην ανακοίνωση του ο Δήμος αναφέρει ακόμα πως «αντιλαμβάνεται την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί εντούτοις παρακαλεί όπως έχει την κατανόηση των ενδιαφερομένων μερών, ενόψει των αλλαγών που έχουν επέλθει με την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσπαθειών του Δήμου Αγίας Νάπας να παραμείνει πρωτοπόρος και ο πρώτος Δήμος παγκύπρια που εφαρμόζει πλήρως το Σύστημα 'Ευαγόρας'».

