Ο 50χρονος επιχειρηματίας από το Γιέλλιβαρε, που φέρεται να είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στο μεγάλο εταιρικό σκάνδαλο στη Μαλμφάλτεν, ενδέχεται να μεταφερθεί από την Κύπρο στη Σουηδία για ανάκριση, σύμφωνα με τη Norrländska Socialdemokraten.

«Έχω αρχίσει να τραβάω κάποια νήματα και έχω έρθει σε επαφή μέσω της Eurojust», δήλωσε στην εφημερίδα ο εισαγγελέας Μίκαελ Μπέκστρεμ, αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό οργανισμό δικαστικής συνεργασίας.

Όπως σημειώνεται το ιστολόγιο Υπερβόρειοι Το καλοκαίρι ανακοινώθηκε ότι ο επιχειρηματίας θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην Κύπρο, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να εκδοθεί στη Σουηδία το νωρίτερο στις 6 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 50χρονος είναι ύποπτος για πολυάριθμες περιπτώσεις σοβαρής φοροδιαφυγής, απάτης και σοβαρών παραβιάσεων της λογιστικής νομοθεσίας.

«Ο επιχειρηματίας από το Γιέλλιβαρε δεν έχει ανακριθεί καθόλου σε σχέση με το γραπτό υλικό της έρευνας που έχουμε συγκεντρώσει», τόνισε ο εισαγγελέας Μπέκστρεμ.

Η υπόθεση στη Μαλμφάλτεν χαρακτηρίζεται από την Dagens Industri ως μία από τις μεγαλύτερες σε εξέλιξη έρευνες για οικονομικά εγκλήματα στη Σουηδία αυτή τη στιγμή.