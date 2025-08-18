Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, φέρνοντας γενικά αίθριο καιρό, αλλά και τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ψηλές, ενώ οι άνεμοι σταδιακά ενισχύονται, ιδιαίτερα στα νοτιοδυτικά παράλια. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις τιμές να κυμαίνονται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Mποφόρ, σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Mποφόρ και αργότερα τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, παρόλο που αρχικά στα νότια και ανατολικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά και νότια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.