Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία το περιστατικό επίθεσης εναντίον συνδημότη μας σε εστιατόριο της περιοχής».

Αφενός, «ο Δήμος διευκρινίζει πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζει τη φιλήσυχη και ασφαλή τουριστική μας περιοχή».

Αφετέρου, «ο Δήμος καλεί όλες τις θεσμικές εξουσίες του κράτους – Εκτελεστική, Νομοθετική και Δικαστική – όπως εξαντλήσουν κάθε μέσο για την καταπολέμηση παρόμοιων περιστατικών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι άτομα με βεβαρημένο, όπως φαίνεται, ιστορικό παραβατικών συμπεριφορών κυκλοφορούν προκαλώντας ανεμπόδιστα αναστάτωση στη ζωή της κοινωνίας μας και εκδηλώνοντας πράξεις βίας».

Σημειώνεται ότι «η επίθεση αυτή, πέραν του κινδύνου που διέτρεξε η ζωή συνδημότη μας – για τον οποίο ο Δήμος δηλώνει έτοιμος να συνδράμει με κάθε μέσο – συνιστά και προσβολή για την εικόνα της τουριστικής μας περιοχής διεθνώς».

Ως εκ τούτου, «ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας καλεί το κράτος να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών, εφαρμόζοντας με κάθε αυστηρότητα τις ισχύουσες νομοθεσίες. Τέλος, ο Δήμος εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου για την άμεση επέμβαση για εντοπισμό και σύλληψη του δράστη».