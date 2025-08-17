Παρόλο ότι δεν αναμένονται ακραία ψηλές θερμοκρασίες όπως τα 45άρια των προηγούμενων ημερών προς το τέλος της εβδομάδας, που έρχεται στο εσωτερικό ο υδράργυρος θα φλερτάρει τους 40 βαθμούς Κελσίου, με πτώση της θερμοκρασίας να αναμένεται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου βάσει ενημέρωσης, της οποίας έτυχε το ΚΥΠΕ την Κυριακή, από τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Παναγιώτη Γεωργίου.

Ο κ. Γεωργίου αφού ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και πως την την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 30 με 33 στα παράλια και στους 29 στα ψηλότερα ορεινά, είπε ότι παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Πρόσθεσε ότι την Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία ενδέχεται να αυξηθεί κατά ένα βαθμό Κελσίου και πως η ψηλότερη θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 38 με 39, ενώ στο τέλος της εβδομάδας ενδέχεται στο εσωτερικό ο υδράργυρος να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Δεν αναμένονται ακραίες θερμοκρασίες όπως αυτές των προηγούμενων ημερών με τα 45άρια, σημείωσε.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να υπάρξει ακριβής πρόβλεψη για αργότερα, δηλαδή την εβδομάδα που θα αρχίσει 24 Αυγούστου, παρά την επιφύλαξη που διατύπωσε για την ακρίβεια τέτοιας πρόβλεψης, είπε πως αναμένεται η θερμοκρασία να είναι πτωτική. Πρόσθεσε ότι θα είναι δυνατή πιο ευκρινής εικόνα στα μέσα της εβδομάδας που μπαίνει.

Ερωτηθείς εάν επιβεβαιώνεται πρόβλεψη για μεμονωμένες βροχές στα ψηλότερα ορεινά εντός της εβδομάδας, ανέφερε ότι έχει απομακρυνθεί αυτό το ενδεχόμενο.

Πηγή: ΚΥΠΕ