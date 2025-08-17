Μέσανα της επαρχίας Πάφου, ένα χωριό με πλούσια φύση και ιστορικές εκκλησίες, που έγινε γνωστό και για ένα άλλο μοναδικό φαινόμενο. Εκατοντάδες χελιδόνια συγκεντρώνονται το καλοκαίρι για ένα σταθμό ξεκούρασης προτού τραβήξουν για άλλη γη, άλλα μέρη.

Σμήνος χελιδονιών αρχίζει να φθάνει στα Μέσανα περί τα μέσα Ιουνίου και μέχρι τα τέλη Ιουλίου, που θεωρείται το αποκορύφωμα, τα καλώδια της ΑΗΚ, τοίχοι σπιτιών και δέντρα εξαφανίζονται κάτω από τα αγαπημένα ασπρόμαυρα πουλιά.

Το θέαμα για όσους είχαν την τύχη να το δουν, είναι μοναδικό και σπάνιο. Τα χελιδόνια επιλέγουν τα Μέσανα και κανένα άλλο χώρο. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη επί 13 συναπτά έτη Περικλή Μασακαρή, για να τα δει κάποιος θα πρέπει να μεταβεί στην κοινότητα είτε στις 6 το πρωί ή αργά το δειλινό.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μασακαρής ανέφερε πως η επίσκεψη του σμήνους των χελιδονιών, αρχίζει περί τα μέσα Ιουνίου, τέλη του Ιούλη βρίσκεται στο αποκορύφωμα της, ενώ αυτά ξεκουράζονται στα Μέσανα μέχρι τις 4 περίπου Αυγούστου.

Μετά πετάνε για άλλους προορισμούς και χάνονται.

Το φαινόμενο αυτό τα τελευταία χρόνια απέκτησε φήμη, ενώ σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μεσάνων αρκετοί επισκέπτες ντόπιοι και ξένοι επισκέπτονται το χωριό για να αποθανατίσουν τα σμήνη χελιδονιών και να θαυμάσουν το φαινόμενο.

«Με την επίσκεψη των χελιδονιών, ο ουρανός γίνεται κατάμαυρος και καλύπτονται τα καλώδια της ΑΗΚ αλλά και τοίχοι σπιτιών και δέντρα», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ