Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στις κοινότητες Κάτω Πλάτρες και Πάνω Πλάτρες.

Η πρώτη πυρκαγιά, στις Κάτω Πλάτρες, εκδηλώθηκε στις 12:50 π.μ. και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 1:10 π.μ., αφού έκαψε μικρή έκταση με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 4 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Η δεύτερη πυρκαγιά, στις Πάνω Πλάτρες, εκδηλώθηκε στις 7:30 στην περιοχή Ψηλό Δεντρό. Χάρη στην άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 7:35, προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από κάρβουνα που απορρίφθηκαν στην όχθη του ποταμού.