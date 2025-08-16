Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 22 περιστατικά,16 πυρκαγιές και 6 εδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή: «Στις 13:21 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε υπνοδωμάτιο οικίας στη Λακατάμια, Λευκωσίας.

Από την πυρκαγιά τόσο το υπνοδωμάτιο όσο και το περιεχόμενο του έπαθαν εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό και την θερμότητα ζημιές υπέστη και το εσωτερικό με το περιεχόμενο της υπόλοιπης οικίας.

Δυο ένοικοι οι οποίοι βρίσκονταν εντός της οικίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά, ειδοποίησαν την Π.Υ. και εξήλθαν του χώρου με ασφάλεια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση σωλήνων νερού με είσοδο των μελών μας εντός της οικίας με χρήση αναπνευστικών συσκευών.

Τα αιτία της πυρκαγιάς διερευνήθηκαν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να εκδηλώθηκε από αναμμένο κερί.