Του Μάριου Ιγνατίου

Δεκαπενταύγουστος σήμερα και αυτό σημαίνει διακοπές (παύση) κατ’ επέκταση θάλασσα βουνό εξορμήσεις και χαλάρωση μακριά από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα

Ο κύριος Βάσος μιλώντας στη κάμερα του ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι «υπάρχει αρκετή ζέστη...γιατί ο ήλιος εν ισχυρός» .

Ένας άλλο κύριος δήλωσε ότι «είμαι εδώ στην Πάφο, στην Κύπρο. Αγαπώ πολύ την Πάφο και έρχομαι εδώ κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει υπερβολική ζέστη, πίνουμε πολύ νερό, ερχόμαστε για μπάνιο κάθε ημέρα, όμως δεν συνάντησα ποτέ ξανά τόση ζέστη από το 1996 που έρχομαι στην Κύπρο».

Οι παραλίες σε όλη την Κύπρο έσφυζαν από ζωή με τους επισκέπτες να αναζητούν έστω μερικές στιγμές δροσιάς ως αντίδοτο στον καύσωνα.

«Κολυμπάμε, πίνουμε νερά κρύα...να περάσουμε όσο πιο δροσιστικά μπορούμε», ανέφερε ο κ. Κώστας.

Την τιμητική τους όμως δεν είχαν μόνο τα παράλια αφού δεν ήταν λίγοι οι συμπατριώτες μας που επέλεξαν τα ορεινά και ημιορεινά για να περάσουν τον Δεκαπενταύγουστο. «Ζούμε σε ένα νησί που μοιάζει με Παράδεισο και που η απόσταση από τα πανέμορφα καταπράσινα χωριά μας στην ύπαιθρο μέχρι τις καταγάλανες παραλίες, με τα κρυστάλλινα μέρα τους δεν απέχουν πάρα μόνο μια ώρα απόσταση».